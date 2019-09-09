Потоп, порыв, ДТП. Барнаул после дождя сковали девятибалльные пробки

Град и сильный дождь усиливают заторы на барнаульских дорогах. Вернуться домой с работы быстро у горожан не получится.

Основная причина заторов — подтопленные дороги. На Малахова вода стоит у пересечения с Павловским трактом и Власихинской. Не справились канализации на проспекте Ленина и на улице Антона Петрова.

На пересечении Власихинской и шоссе Ленточный бор поток воды бьет прямо из под асфальта. Непогода серьезно повредила дорожное покрытие.

В районе ТЦ "Galaxy" произошло ДТП, по этому из центра города выехать будет затруднительно.