Арменка из "Реальных пацанов" стал депутатом городской думы

Актёр Армен Бежанян, известный по роли Арменки в популярном сериале "Реальные пацаны", стал депутатом Осинской городской думы, сообщают "РИА Новости".

"Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО "Главное осинское лесное хозяйство" Армен Бежанян", — рассказали в региональной избирательной комиссии.

Актер был выдвинут от партии "Единая Россия". Ранее он уже пытался стать депутатом в 2013 и 2016 году, но нужного количества голосов не набрал.

На выборах в воскресенье за Армена Бежаняна проголосовали 197 человек или 47,58% избирателей.