Пациента, у которого 25 минут не билось сердце, реанимировали на Сахалине

Врачи Сахалинской областной больницы смогли реанимировать мужчину, у которого 25 минут не билось сердце, сообщает РИА "Новости".

Сердце 56-летнего мужчины с сердечно-сосудистой патологией остановилось внезапно. Мероприятия по реанимации проводились 25 минут при помощи автоматического наружного кардиомассажера.

Новое реанимационное оборудование в клинику поставили недавно. Техника давит на грудь человека настолько, насколько это необходимо. Кардиомассажер позволяет проводить реанимацию в движении. За десять дней аппарат помог спасти жизни трех пациентов.