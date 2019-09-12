Словно сахарная вата: фото удивительных кучевых облаков над Барнаулом

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Кажется, осень в Барнауле вступила в свои полные права. Холодный ветер, низкие серые тучи и дождь уже несколько дней держат город в унынии.

А буквально неделю назад в Барнауле можно было увидеть высокие кучевые облака, одновременно напоминающие цветную капусту и сахарную вату. Такие облака обычно образуются в теплое время года. И при должных условиях они могут превратиться в грозовые.