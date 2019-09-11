Придорожное кафе сгорело на трассе в Алтайском крае

Сообщение о возгорании поступило в 23 часа 54 минуты. На место выехали расчеты Крутихинской и Каменской пожарных частей, сообщают "Каменские известия".
Огонь повредил кровлю и часть перекрытий здания. Внутри помещение очень сильно выгорело.
Предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации электрооборудования. Точная причина будет известна по результатам экспертизы.
Отмечается, что возгорание в этом кафе произошло не в первый раз. В 2017 году оно уже ремонтировалось после пожара.
Комментарии
это не потеря, такие заведения как облепиха, дилижанс, ника, как говорится, туда вам и дорога!