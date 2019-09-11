Число многодетных семей в Алтайском крае превысило 29 тысяч

По сравнению с прошлым годом это число увеличилось почти на 1500 семей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Троих детей воспитывают 22 363 семьи, четверых – 4675, от пяти до семи детей – 1857, восемь или девять – 88, десять и более – 24 семьи.

Всего в многодетных семьях в крае воспитываются 96 749 детей.

"Указом Президента Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Сегодня решение вопросов по улучшению демографической ситуации, поддержке семей с детьми, созданию условий безопасного детства, сопровождению замещающих и приемных семей становится основным вектором социального развития", – отмечают в Минсоцзащиты Алтайского края.

На предоставление выплат многодетным семьям в Алтайском крае предусмотрено 6,7 миллиарда рублей.