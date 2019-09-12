Квартиры на первых этажах в Барнауле на 8,2% дешевле жилья повыше

Эксперты "Авито Недвижимости" выяснили, сколько можно сэкономить, если покупать в Барнауле квартиру на "непопулярных" этажах.

В краевой столице стоимость квадратного метра за год увеличилась на 7,7% – до 49 938 рублей. Ожидать снижения цен не стоит, однако есть возможность сэкономить: в среднем стоимость квадратного метра на первом этаже дешевле на 8,2%, а на последнем – на 7,3%.

Самый большой разрыв между средней стоимостью "квадрата" и его же стоимостью на первом этаже – в Саратове (16%). А самая большая экономия возможна в Волгограде – там цена на первом этаже на 11% ниже средней по городу.

В Барнауле квадратный метр на первых этажах в среднем стоит 45 800 рублей, а на последних – чуть больше 46 000 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года стоимость "квадрата" выросла во всех крупнейших городах вне зависимости от того, на каком этаже она расположена. Квартиры на первом этаже сильнее всего подорожали в Новосибирске (на 15,2%). Наиболее стабильны цены в Самаре (рост на 2%).

В Барнауле квартиры на первом этаже стали дороже на 8,7% за год, а на последнем – на 5,5%.