Реально ли отдать за квартиру для семьи в новом "кирпиче" меньше трех миллионов

Спальный район потому так и называется, что здесь создаются все условия для спокойного "гнездования" с возможностью отдохнуть от напряженных трудовых будней. Комфортное жилье, где всегда сохраняется ощущение уюта и безопасности, где детские сады и школы в шаговой доступности, близость крупнейших торгово-развлекательных центров, парка с аттракционами и зеленым сквером, удобная транспортная развязка – что еще необходимо для семьи, находящейся в поисках своей квартиры?

Ощущение дома, а не "скворечника"

Проблема большинства многоквартирных домов заключена в нарушении соседями личного пространства друг друга – неважно, осознанно это происходит или нет. В первую очередь речь идет о невероятной слышимости: сверху в соседнем подъезде делают ремонт, справа чей-то ребенок круглосуточно играет на барабанах, снизу – стабильные вечеринки…

Так на психологическом уровне формируется четкое чувство пребывания в многоквартирном "скворечнике". О каком спокойствии можно говорить?

Застройщик жилого квартала на Антона Петрова – компания "Домстрой" – сохраняя верность своим традициям строительства, создает дома с основательными кирпичными стенами. Часто при выборе квартиры в панельном доме и кирпичном люди отдают предпочтение последнему варианту. Но, как говорится, кирпич кирпичу рознь. При возведении новостроек "Домстроя" кирпич выкладывается в три слоя. С учетом утеплителя в 140 мм получаются стены толщиной не менее 77 см, что помимо отличной теплоизоляции и износостойкости гарантирует комфортный для проживания уровень внешнего шума.

Высокое качество сохранено во всем. Квартиры сдаются под чистовой ремонт – весь комплекс черновых работ: от отделки стен штукатуркой и выравнивания полов до монтажа пластиковых окон, стояков систем канализации, водоснабжения и отопления – уже выполнен. Владельцы квартир на такой благодатной почве смогут воплотить любые дизайнерские решения. Стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост придают жилью особый шарм, наполняя его светом и простором.

Благоустроенная дворовая территория с игровой площадкой, клумбами и наземной парковкой обеспечивает комфортные условия для проживания. Сюда – домой – захочется возвращаться всегда.

Адекватные цифры в платежках ЖКХ

Вытаскивая из почтового ящика квитанцию на оплату коммунальных услуг, жители многоэтажек обычно знают, какие баснословные цифры можно там увидеть. Особенно в холодный сезон.

Компания "Домстрой" для снижения коммунальных платежей жителей квартала дом на Антона Петрова, 221д оборудовала собственной газовой котельной, которая расположена на крыше соседнего дома. Отопление и подогрев горячей воды – обычно самые дорогостоящие коммунальные ресурсы – жильцы новостройки будут получать от собственной котельной. Это, во-первых, позволяет максимально сокращать стоимость коммунальных услуг, а во-вторых, обеспечивает бесперебойную подачу горячей воды и тепла. Никаких рисков. Прозрачность и уверенность, на что конкретно идут средства из семейного бюджета.

К слову, о сохранении финансов. Компания "Домстрой" оградила оставшиеся 20 квартир на Антона Петрова, 221д от процессов, повлиявших на рост цен на жилье: повышение НДС, удорожание строительных и горюче-смазочных материалов и переход на оплату через эскроу-счета. Пока строительный рынок Барнаула стремительно повышает стоимость жилья в новостройках, клиенты "Домстроя" могут приобрести квартиру мечты по приятной цене. К примеру, "евродвушка" обойдется в 2,6 млн рублей.

Давно уже не секрет, что одним из лучших вложений финансов является приобретение недвижимости. А если жилье обладает полным спектром преимуществ для жизни, это гарант правильных инвестиций в уверенное будущее.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: https://www.sz-dom.ru/declarations.

ООО СЗ "Домстрой"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 221г/3

Отдел продаж: 8 (3852) 533-833, 539-953

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