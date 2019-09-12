Информация о гибели ребенка в школе Барнаула оказалась выдуманной

Слухи о выпавшем из окна и погибшем школьнике, которые появились сегодня, 12 сентября, в социальных сетях, не подтвердились, сообщили в Комитете по образованию администрации города Барнаула.

"Проведена проверка информации, опубликованной в социальной сети "ВКонтакте", о несчастном случае в МБОУ СОШ №50. Информация не подтвердилась, факт падения учащего из окна не подтверждается", — рассказали в мэрии города.

В итоге оказалось, что мальчику стало плохо на физкультуре, он упал и ударился головой. Его увезли в больницу, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".