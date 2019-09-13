Двухлетняя девочка случайно задушила собственную мать в ее день рождения

Молодая семья приехала в гости в деревню Старое Село. 21-летняя Юлия Шарко хотела через окно автомобиля взять на руки свою двухлетнюю дочь.
Девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала на кнопку стеклоподъемника и механизм зажал шею матери.
Через некоторое время пришел муж Юлии. Он разбил окно и вызвал скорую помощь. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали асфиксию.
Через неделю молодая мать скончалась в больнице, сообщает "Лента".
Комментарии
У меня на машине присутствует защита от защемления и уже помогала, когда дети баловались и один другому так же зажал голову в окне.
Ерунда какая-то, взрослая тетка разбила бы стекло боковое на раз. Да и силенок у привода не так много, можно при желании его вниз было давануть. Мутная история.
да, неприятная фигня. Бесит эта автоматика. Она где-то отключается по-простому?