Двухлетняя девочка случайно задушила собственную мать в ее день рождения

Молодая семья приехала в гости в деревню Старое Село. 21-летняя Юлия Шарко хотела через окно автомобиля взять на руки свою двухлетнюю дочь.

Девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала на кнопку стеклоподъемника и механизм зажал шею матери.

Через некоторое время пришел муж Юлии. Он разбил окно и вызвал скорую помощь. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали асфиксию.

Через неделю молодая мать скончалась в больнице, сообщает "Лента".