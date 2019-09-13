В Совете федерации предложили Украине войти в состав России

Он объяснил, что Украина сможет воссоединиться с Крымом только в том случае, если войдет в состав России, сообщают "РИА Новости".

Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет", — сказал "РИА Новости" Цеков.

По его мнению, путь интеграции с Россией неизбежен для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирается бороться за возвращение Крыма новыми способами. Какими именно — не разглашается.