ДТП под Ярославлем: девять человек погибли, 21 пострадал

Девять человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с фурой в Ярославской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона. Еще 21 пассажир пострадал.

Трагедия случилась около 14 сентября на 20-м км трассы Ярославль – Заячий холм – Иваново. По предварительной информации правоохранительных органов, авария случилась из-за того, что водитель грузовика MAN выехал на полосу встречного движения.

Водитель автобуса ПАЗ маршрута Ярославль – Гаврилов-Ям не сумел предотвратить лобовое столкновение.

Первую медицинскую помощь пострадавшим оказывали семь медицинских бригад, прибывших на место ДТП. Их перевезли Соловьевскую больницу. Среди получивших травмы есть один ребенок.