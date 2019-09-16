Храм, построенный на месте сожженной часовни, сгорел в Свердловской области

Деревянный храм сгорел в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области, сообщает Lenta.
Местные жители считают, что здание подожгли.
На момент возгорания в храме находилось шесть человек. Все они вышли самостоятельно. Пострадавших нет.
На тушение пожарным понадобилось полтора часа. До их приезда местные жители пытались тушить огонь самостоятельно, поднося воду в ведрах.
Во время пожара с церкви упал крест.
"Временный храм-часовня – точная копия часовни, стоявшей в начале прошлого столетия на этом месте. Старинная часовня не сохранилась до наших дней – ее сожгли в годы советской власти", – рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Комментарии
Началось? *поглядываю на часы*
Ну вот, даже всевышний и то указывает на перебор с храмами и часовнями!
16.09.2019 08:36
- гость -
Когда дома горят, тоже перебор? Логику включай иногда.
Бог дал, Бог взял. На всё воля Божья...