Храм, построенный на месте сожженной часовни, сгорел в Свердловской области

Деревянный храм сгорел в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области, сообщает Lenta.

Местные жители считают, что здание подожгли.

На момент возгорания в храме находилось шесть человек. Все они вышли самостоятельно. Пострадавших нет.

На тушение пожарным понадобилось полтора часа. До их приезда местные жители пытались тушить огонь самостоятельно, поднося воду в ведрах.

Во время пожара с церкви упал крест.

"Временный храм-часовня – точная копия часовни, стоявшей в начале прошлого столетия на этом месте. Старинная часовня не сохранилась до наших дней – ее сожгли в годы советской власти", – рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.