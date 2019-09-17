Школьника сбили в Барнауле. После ДТП мальчик убежал, а водитель уехал

Водитель на белой иномарке совершил наезд на школьника в Барнауле. ДТП произошло примерно в 8:00 утра в понедельник, 16 сентября, в районе дома № 2а на улице Взлетной, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Судя по записям с камер видеонаблюдения, мальчик выбежал на дорогу из-за автомобиля и водителю избежать наезда не удалось. После школьник поднялся и убежал. Водитель также не стал останавливаться и продолжил свой путь, сейчас его ищет полиция.
Комментарии
а мальчика полиция не ищет?
Трусливые шакалы и каждый день все больше.Что с мальчиком которого сбил урод без прав у Огней
Здесь то причем водитель?
Притом что его найдут а родителям подскажут как счет предьявить .
муфлон даже не остановился.... ну и пацан вроде бы в капюшоне перся никуда не глядя
надо было остановиться чтоб утырку этому предъявить счет за поврежденный авто.
зачем видео выложили? теперь затаскают водилу
судя по видео водитель успел нажать на тормоз, но законы физики не позволили мгновенно остановиться. Ну и надо было дождаться ГИБДД