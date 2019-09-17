Школьника сбили в Барнауле. После ДТП мальчик убежал, а водитель уехал

Водитель на белой иномарке совершил наезд на школьника в Барнауле. ДТП произошло примерно в 8:00 утра в понедельник, 16 сентября, в районе дома № 2а на улице Взлетной, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мальчик выбежал на дорогу из-за автомобиля и водителю избежать наезда не удалось. После школьник поднялся и убежал. Водитель также не стал останавливаться и продолжил свой путь, сейчас его ищет полиция.