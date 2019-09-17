БТР задавил двух сотрудников Росгвардии на учениях

Двух сотрудников Росгвардии на учениях задавил БТР, сообщает ТАСС.

Информация о состоянии мужчин разнится. По словам ТАСС со ссылкой на СК по Смоленскому гарнизону, оба сотрудника погибли в результате инцидента.

В других источниках появились сообщения о том, что погиб один из пострадавших. Второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Информация о том, что инцидент имел место быть, подтверждена.

"По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа проводит служебную проверку", – рассказал источник.