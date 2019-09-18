Осенний поцелуй после жаркого лета: +27°С обещают в Алтайском крае

Жители Алтайского края получили возможность насладиться по-летнему теплой погодой 18 сентября. По информации регионального Гидрометцентра, днем воздух прогреется от +22°С до +27°С.

Ночью будет прохладнее – от +10°С до +15°С. Переменная облачность. В восточных районах возможны дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать скорости до 18 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +22°С до +24°С, в темное – от +12°С до +14°С. Ветер южный, 5-10 м/с, при порывах – до 15 м/с. Ночью пройдут небольшие осадки.