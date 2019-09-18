400 домов в Барнауле остались без газа и горячей воды

Подача газа и горячей воды 18 сентября временно приостановлена в 100 многоэтажках, 300 частных домах и семи социально значимых объектах, сообщает мэрия Барнаула.

Ограничение горячего водо- и газоснабжения связано с внеплановыми работами на распределительном газопроводе. Оно продлится до 17:00.

До этого времени не будет газа и горячей воды на улицах Анатолия, Гоголя, Интернациональной, Короленко, Никитина, Папанинцев, Партизанской, Ползунова, Пролетарской, Промышленной, Пушкина, а также в переулках Некрасова и Трудовом.

Также в зону отключения попадут жители поселка ВРЗ в границах улиц бульвар 9 Января, Шевченко, Воровского и Профсоюзов.

Городская администрация уточняет, что потребители об ограничении предупреждены заранее.