Российские космонавты напечатают крольчатину на МКС, но есть ее не будут

Очередной эксперимент по печати на 3D-биопринтере живых тканей в космосе проведут российские космонавты на Международной космической станции, сообщает РИА "Новости".

На этот раз в планах значится создание клеток кролика, коровы и рыбы. Для этого на МКС направят специальные кассеты, на которых записаны образцы для трехмерной печати.

Запуск корабля "Союз МС-15", на борту которого будет этот груз, запланирован на 25 сентября. Эксперимент проведут сразу после пристыковки. Биологический материал, напечатанный на принтере, затем вернут на Землю.

Ранее космонавт Олег Кононенко первым в мире напечатал в космосе хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

Так завершился первый этап российского космического проекта "Магнитный 3D-биопринтер", который начался два года назад. Биопринтер "Органавт", на котором проходит эксперимент, доставили на пилотируемом корабле "Союз МС-11" на МКС в декабре 2018 года.