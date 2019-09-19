"Дьявольский" рог удалили мужчине из Индии

Роговую кератому удалили мужчине из индийского города Сагар, сообщает Daily Mail.

Нарост на голове фермера появился около пяти лет назад после аварии. Он не мешал мужчине, и фермер просто просил парикмахера немного подпиливать рог.

Из-за того, что нарост стал слишком большим, носителю рога пришлось обратиться к врачам.

Операция по удалению прошла успешно и сейчас пожилой индиец проходит курс реабилитации.

Кератома – доброкачественное кожное новообразование, возникающее из-за уплотнения клеток эпидермиса.