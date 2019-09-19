Средство от зубной боли сделало кровь американки синей

Кровь 25-летней жительницы Нью-Йорка стала синей после того, как она приняла средство от зубной боли, сообщает РИА "Новости".

Женщина купила в местной аптеке обезболивающее, содержащее бензокаин, без рецепта. Перед сном она выпила почти всю банку лекарства, чтобы унять боль.

Утром американка почувствовала себя плохо и решила обратиться в больницу.

Медики взяли анализ крови и были шокированы. Кровь женщины приобрела темно-синий окрас. Кожа и ногти пациентки также имели синий оттенок.

Тест показал, что уровень содержания кислорода в крови женщины составляет 67%, при должном уровне в 95-100%. Такой показатель может привести к смерти или к поражению мозга.

Сейчас американка проходит лечение и чувствует себя лучше.