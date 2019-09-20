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Гордума Бийска соберется впервые после демарша единороссов

, ИА "Амител"
Вопрос о сложении полномочий вновь включен в повестку дня
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Очередное заседание городской Думы Бийска пройдет 7 октября, сообщает пресс-служба бийских парламентариев.

Это первое собрание после демарша единороссов, которые покинули зал и не вернулись, сорвав рассмотрение вопроса о лишении мандатов четырех депутатов за неточности в декларациях о доходах.

Примечательно, что этот вопрос также включен в повестку дня. Он будет рассмотрен самым последним.

Напомним, 22 августа сразу после начала заседания Бийской городской Думы депутат от "Единой России" Константин Белый попросил об экстренном объявлении перерыва для совещания фракции. Примечательно, что именно в этот день планировалось вынести для обсуждения вопрос о лишении депутатских полномочий после декларационного скандала.

В повестку заседания гордумы был включен вопрос, касающийся лишения мандатов четырех депутатов: двоих от "Единой России" (Константин Белый, Игорь Степанов), одного от ЛДПР (Александр Вишняков) и еще одного от КПРФ (Александр Хлыновский).

Избранники должны были подготовиться и выступить с ответом. Однако после перерыва депутаты фракции к работе не вернулись, поэтому продолжение заседания стало неправомочным, поскольку осталось всего 14 человек – меньше половины.

В апреле два депутата Бийска добровольно сложили полномочия из-за деклараций, оба от партии "Единая Россия". В похожей ситуации оказались и несколько депутатов Барнаула, которые, по мнению экспертов, также лишатся своих "корочек". В частности, еще в марте суд обязал БГД рассмотреть вопрос о лишении мандатов пяти депутатов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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