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За последний кусок всегда борьба. "Еврейский заливной пирог" по рецепту от Sofi

, ИА "Амител"
Самое главное – пирог очень просто делать и он очень сытный. Так что готовьте и зовите гостей

Прекрасный, нежнейший еврейский заливной пирог предлагает приготовить в выходные наш фудблогер Софья Корнишина. По ее словам, в ее семье за последний кусок всегда идет борьба. При этом пирог очень просто готовится. Итак, приступаем:

Еврейский заливной пирог

Что потребуется?

Для теста

  • сметана (15-20%) 6 ст. л.
  • майонез 3 ст. л.
  • яйца куриные 4 шт.
  • мука 130 г
  • сода 1/2 ч. л.

Для начинки

  • картофель 2 шт.
  • лук репчатый 1/2 шт.
  • тунец консервированный 250 г
  • соль, свежемолотый перец, паприка
  • кунжут для посыпки

Как готовить?

1. Для теста смешать сметану, майонез и яйца. Просеять муку с содой в жидкую составляющую теста. Довести тесто венчиком до однородности (консистенция как на оладьи).
2. Сырой картофель натереть на крупной терке, слить лишнюю жидкость. Тунец разделить вилкой на некрупные кусочки. Лук нарезать кубиками и пассеровать до готовности на небольшом количестве подсолнечного масла.
3. Жаропрочную форму застелить пергаментом, бортики смазать сливочным маслом. Влить в форму половину теста. Далее картофель, соль и специи. Сверху пассерованный лук и тунец. Поливаем оставшимся тестом и посыпаем кунжутом, по желанию.
4. Отправляем в разогретую до 180°С на 30-35 минут. Очень нежный, сытный пирог с оригинальным сочетанием готов.

Приятного аппетита!

Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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