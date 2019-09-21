Мультсериал "Маша и Медведь" вышел в британских кинотеатрах

Один из самых популярных российских мультсериалов "Маша и Медведь" 20 сентября вышел в 89 кинотеатрах Великобритании, сообщает ТАСС.

Компания-медиадистрибьютор Generation Medi надеется, что дебют проекта на больших экранах будет успешным. Тогда его реализуют и в других странах.

"Мы смогли организовать прокат в Великобритании и Ирландии, и надеемся, что скоро сможем расширить его на другие страны", — прокомментировал коммерческий директор Generation Media Алекс Тейлор-Смит.

Он выразил уверенность, что успеху будет способность и популярность "Маши и Медведя" в интернете. Так, на канал Masha and The Bear, где картина озвучена на английском языке, подписаны 4 млн пользователей видеохостинга YouTube, а на русскоязычный "Маша и Медведь" – 18 млн человек.

Эпизод под названием "Маша плюс каша" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube. Сражение Маши с кашей посмотрели уже свыше 3,4 миллиарда раз.