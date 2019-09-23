Китаянка погибла при попытке повторить рецепт из интернета

14-летняя девочка в Китае погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с одного из кулинарных каналов на YouTube, сообщает РИА "Новости".

В ролике видеоблогер помещает зерна кукурузы в жестяную банку из-под газировки и нагревает ее с помощью спиртовой горелки. Подросток вместе со своей 12-летней подругой попытались повторить этот способ приготовления. Спиртовки у детей не было, и они залили горючее во вторую жестяную банку. Искра от пламени попала в емкость со спиртом и банка взорвалась. Огонь перекинулся на одежду. Дети получили сильнейшие ожоги.

14-летняя девочка получила 96% ожогов тела, от чего скончалась в больнице. 12-летняя выжила, но ей необходима компенсация.

Автор YouTube-канала, на котором размещен рецепт, согласился выплатить компенсацию семье погибшей, но отметил, что дети не следовали правилам, что и привело к трагедии. Ролик с канала пообещали удалить.