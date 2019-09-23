Китаянка погибла при попытке повторить рецепт из интернета

14-летняя девочка в Китае погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с одного из кулинарных каналов на YouTube, сообщает РИА "Новости".
В ролике видеоблогер помещает зерна кукурузы в жестяную банку из-под газировки и нагревает ее с помощью спиртовой горелки. Подросток вместе со своей 12-летней подругой попытались повторить этот способ приготовления. Спиртовки у детей не было, и они залили горючее во вторую жестяную банку. Искра от пламени попала в емкость со спиртом и банка взорвалась. Огонь перекинулся на одежду. Дети получили сильнейшие ожоги.
14-летняя девочка получила 96% ожогов тела, от чего скончалась в больнице. 12-летняя выжила, но ей необходима компенсация.
Автор YouTube-канала, на котором размещен рецепт, согласился выплатить компенсацию семье погибшей, но отметил, что дети не следовали правилам, что и привело к трагедии. Ролик с канала пообещали удалить.
Комментарии
мутная история, как будто это в США произошло, не в Китае. я насчет компенсации. по типу кошек в микроволновке нельзя сушить
"с одного из кулинарных каналов на YouTube" - подготовка населения к закрытию YouTube
23.09.2019 10:59
- гость -
головой надо думать и физику с химией учить, а не ютубы смотреть.
подготовка населения к закрытию YouTube
Почему тогда не по-китайски написано?
странно...
а говорят, в Китае нет доступа на ютуб...