Россия оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии

Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии, сообщает РБК.
Он принял предложение правительства о подписании соответствующего документа.
"Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", – говорится в документе.
В соответствии с распоряжением, модернизация начнется после того как Министерство обороны достигнет с Абхазией окончательной договоренности.
Договоренность о финансировании модернизации была достигнута в конце августа на встрече представителей министерств России и Абхазии.
Комментарии
Ушлёпки, а ипотеку мне не хотят погосить....
а что мы с этого получим?
15:45, долги, которые простим через лет 20...
а на лечение детей будем всем миром собирать?
Да, уж - а шамана с маршрута сняли...
А вы почему до сих пор не на маршруте?
Денег у страны избыток - почему не помочь?! А тем временем еще расходы корячатся:
В Гааге начались апелляционные слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа к Российской Федерации на 50 миллиардов долларов. Это заключительный раунд слушаний. Заседания по делу также пройдут завтра и в следующий понедельник.
Если возникают вопросы: ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ?
Это увы говорит только о не знании истории и географии.
23.09.2019 16:11
iOne
Милый человек, ты знаешь больше чем все-просвети!
Там половина военных и вся техника российские, так что ... Глупые вопросы.
Когда-то в Чечне много наших ребят полегло благодаря вовремя проведенной модернизации.
23.09.2019 16:21
- гость -
Увы это не так быстро и просто.
Могу порекомендовать школьный курс. Думаю найдеие там много интересного.
16:38
- гость -
Чушь не городите. Какая могла быть модернизация в 90-е? Там было лишь бы сохранить, что есть.
23.09.2019 16:40
iOne
Был у нас учитель и говорил так "Если объясняющий не сможет объяснить 5 класснику свою идею простыми словами то скорее всего он сам не знает этой темы" мне вот это,на вашу ситуацию показалось похоже.