Россия оплатит модернизацию вооруженных сил Абхазии

Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии, сообщает РБК.

Он принял предложение правительства о подписании соответствующего документа.

"Принять предложение правительства России о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия", – говорится в документе.

В соответствии с распоряжением, модернизация начнется после того как Министерство обороны достигнет с Абхазией окончательной договоренности.

Договоренность о финансировании модернизации была достигнута в конце августа на встрече представителей министерств России и Абхазии.