Колдунов, которые кормят джиннов и орудуют нечистой силой, задержали в Чечне

Двух женщин и одного мужчину, которые подозреваются в колдовстве, задержали в Чечне, сообщает Lenta.ru.

Сюжет о борьбе с колдунами в Урус-Мартановском районе показали по главному республиканскому телеканалу. В нем признали существование джиннов и заставили задержанных извиняться.

В сюжете показали "тетю Зину", которая могла "навести порчу" и "помочь в карьере". Женщину в полицейском участке отчитал имам Адам Эльжуркаев. Корреспонденты рассказали и о том, что "тетя Зина" кормит джиннов.

"На первый взгляд эта история может показаться чем-то из разряда фантастики, но существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью – неоспоримая в исламе истина", – поясняет корреспондентка.

В том же районе трудились еще двое колдунов. Одна из них – женщина по имени Сапият. В сюжете рассказывается о том, что семья женщины виновата в том, что она занимается магией.