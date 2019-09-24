Экспортировать станет проще: новые возможности для предпринимателей

23 сентября 2019 года в "Сибсоцбанке" стартовала акция для участников внешнеэкономической деятельности. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели – участники ВЭД могут воспользоваться уникальным предложением от "СИБСОЦБАНК" ООО.
Бесплатные услуги по ВЭД от профессионалов:
– открытие валютного счета;
– открытие рублевого счета, если цель открытия счета – расчеты с нерезидентами;
– экспертиза валютного контракта;
– принятие на обслуживание контракта.
К услугам клиентов также бесплатное консультирование и обслуживание валютных операций персональным специалистом.
Цель банка – поддержка бизнеса в Алтайском крае, расширение его возможностей на зарубежных рынках. "СИБСОЦБАНК" ООО стремится сделать обслуживание по валютным операциям максимально быстрым и удобным.
Акция, которая действует во всех офисах банка, продлится до 11 октября 2019 года.
Хотите узнать больше информации? Позвоните специалистам, и вас с удовольствием проконсультируют. Вы получите профессиональный ответ на вопросы об услугах, тарифах и сроках по телефону: 8 (3852) 370-217.
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