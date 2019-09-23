Сенатор пожаловался в СК из-за юмористического блога КВНщика

Сенатор от Курской области и бывший глава региона Александр Михайлов подал жалобу на пародийный блог местного КВНщика Антона Сасина, сообщает РБК.

В придуманном блогером персонаже политик увидел себя.

В Следственном комитете подтвердили, что в данный момент проводится экспертиза размещенных в социальных сетях роликов.

"Пока ведется проверка, как я понимаю. Я, естественно, обратился к друзьям-юристам, видеообращение есть в моем YouTube-канале. Откликнулось очень много людей. Ждем, что скажет проверка", – сказал РБК Сасин.

В своем обращении юморист рассказал, что два дня вызывают в СК с целью возбудить уголовное дело. Ранее Сасина вызывали в полицию, но лингвистическая экспертиза не показала состава преступления и сенатору отказали в возбуждении уголовного дела.