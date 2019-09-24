25 сентября на 12 участках Барнаула отключат светофоры

Светофорные объекты отключат на 12 участках Барнаула в среду, 25 сентября. Эта мера предпринята в связи с плановыми ремонтными работами на электросетях. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Речь идет о пересечениях Павловского тракта с улицами Советской Армии, Фурманова и Попова, а также его участков рядом с зданием №1, автобусной остановкой "Сиреневая" (у ТЦ "Лента").

Под отключения попадают перекресток улиц Попова и 280-летия Барнаула, Челюскинцев и Молодежной, Челюскинцев и проспекта Строителей, а также его участок в районе дома №54. Светофоры не будут функционировать на протяжении трех часов – с 9:00 до 12:00.

С 9:00 до 16:00 не будут функционировать светофоры на перекрестках Павловского тракта с улицами Солнечная Поляна и Сергея Ускова, до 16:30 – на пересечении бульвара 9 января с улицей Воровского.

Автолюбителям рекомендуют быть максимально внимательными при проезде этих участков и соблюдать правила дорожного движения.