Барнаульцы хотят быть как Бэтмен. Спрос на комиксы вырос в два раза

В России спрос на комиксы вырос на 31,8% / Фото: wallpaperpimper.com

Эксперты "Авито" выяснили, что в Барнауле спрос на печатные комиксы вырос в два раза за год, а предложение – на 29%, при этом на 13,4% повысилась средняя цена.

В целом по России спрос на комиксы вырос на 31,8% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество поклонников живет в Москве – почти половина от общего спроса.

Предложение по России выросло на 64% за год. Причем активнее продавать комиксы стали во всех 23 крупнейших российских городах. Сильнее всего этот показатель изменился в Ростове-на-Дону (рост предложения почти в три раза).

Средняя цена

В среднем по России комиксы стоят 940 рублей. Дороже всего покупка обойдется поклонникам из Волгограда (около семи тысяч рублей), а выгоднее всего – в Тольятти (чуть менее 340 рублей). Сильнее всего средняя цена выросла в Воронеже – почти в два раза за год.

В Барнауле комиксы в среднем стоят 459 рублей, что на 13,4% выше, чем год назад.