Клиенты "Альфа-Банка" могут получать пенсию на свои счета

"Альфа-Банк" реализовал возможность начисления пенсии своим клиентам. В настоящее время этой услугой могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Барнаула, Новосибирска и Хабаровска. Клиентам предпенсионного возраста достаточно указать номер счета в "Альфа-Банке" при первом обращении в Пенсионный фонд. Тем, кто достиг пенсионного возраста и уже получает выплаты, следует подать заявление в Пенсионный фонд и выбрать "Альфа-Банк" для перечислений.

Перевод пенсии в "Альфа-Банк" возможно оформить удаленно в режиме онлайн на официальном сайте gosuslugi.ru, а также обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ.

"С каждым годом количество пенсионеров, получающих пенсионные перечисления через кредитные организации, неизменно увеличивается – это удобно и выгодно, – комментирует руководитель розничного бизнеса "Альфа-Банка" Майкл Тач. – Мы рады оказать услугу по начислению пенсии на карты клиентам, привыкшим к обслуживанию в "Альфа-Банке". До конца 2019 года данный сервис будет доступен во всех регионах присутствия банка. Кроме того, клиенты смогут подать заявление на перечисление пенсии без посещения ПФР – через мобильное приложение "Альфа-Мобайл".