Депутаты краевого парламента поругались из-за награды молодому единороссу

Традиционное награждение почетными грамотами и благодарственными письмами в краевом парламенте 26 сентября обернулось скандалом. Пристальный интерес депутатов вызвала награда 26-летнему Денису Голобородько, депутату и главе исполкома регионального отделения "Единой России".

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сообщила, что такой шаг дискредитирует саму награду. А Александр Романенко попросил ее не обижать коллег. Спор вылился в жаркую дискуссию.

Денису Голобородько вручили благодарственное письмо в честь 80-летия представительной власти в Алтайском крае. Правда, изначальная формулировка показалась многим странной, она в частности говорила о больших заслугах в труде.

Вопрос на сессии подняла Прусакова. Она сообщила, что в наградной комиссии ей сказали — в формулировку закралась техническая ошибка. Лидер алтайских коммунистов поинтересовалась, исправлена ли она: "А то я боюсь, что к 40-50 годам Голобородько будет нечего получать".

Сергей Писарев, глава мандатной комиссии АКЗС, ответил, что при рассмотрении внимательно относятся к каждой кандидатуре. А работать с ранних лет, подчеркнул он, начинают многие. "Я получил свою первую награду в 16 лет. А вторую — в 18, проходя срочную службу в вооруженных силах. А сегодня у меня 48 наград. Что в этом плохого? Не я же себя оценивал, я не просил. Мне их вручали. Денис Александрович начал работать с подсобного рабочего и прошел этот путь. Неужели он не может получить свою первую награду?" — сказал Писарев.

Однако Евгения Боровикова, депутат от ЛДПР, рассказала, почему не все в мандатной комиссии проголосовали за награждение Голобородько. По ее словам, его общий трудовой стаж составляет только 4 года (хотя для награждения благодарственным письмом стаж не имеет значения. — прим. ред.), других наград у него нет. При этом, например, Оксана Абрамова, также депутат от ЛДПР, имеет больший опыт и другие награды, но тоже получает только письмо, а не грамоту, которой достойна, считает Боровикова. По ее словам, Дмитрию Ворсину, депутату Барнаульской гордумы, и вовсе отказали в награде.

"Давайте все-таки исходить не из того, оппозиционную партию представляет человек или нет. А то Голобородько — единоросс, ему благодарственное письмо. А нам кинули эту медальку к 80-летию, даже выходить не хотелось", — сказала Евгения Боровикова (в начале сессии многих депутатов наградили такими медалями — прим. ред.).

Председатель АКЗС Александр Романенко категорически не согласился с ней: "Зачем же вы так, Евгения Анатольевна? Зачем вы меня обижаете? Я никому ничего не кидал. Я вас культурно пригласил, вручил медаль. Вы же всех обижаете, это же наше общее решение".

В дискуссию вмешалась Мария Прусакова, которая отметила, что речь не идет об отсутствии способностей у Дениса Голобородько. "Более того, я считаю, что он один из самых грамотных, компетентных и, кстати, дипломатичных депутатов. Речь идет о том, что руководитель регионального отделения "Единой России" Александр Алексеевич Романенко выступает инициатором награждения одного из руководителей в своей партии. Я считаю, что такой подход в принципе дискредитирует данную награду. Неужели нет достойных доярок, рабочих? Давайте назовем: вручаем почетную грамоту сами себе. Чтобы пенсию потом побольше получать".

Спикер АКЗС и в этом случае выступил с контраргументами. "Мы в этом году отмечаем 80-летие представительной власти на Алтае. Я подписал и надеюсь еще подпишу много ходатайств с просьбой о награждении коллег. Я не Голобородько подписал, а всем. Зачем вы так, Мария Николаевна? Вы же обижаете не меня, а коллег, сидящих в зале".

Председателя поддержала Татьяна Ильюченко, председатель комитета по социальной политике: "Уважаемые коллеги, мы превращаем сессию в базар. Почему-то у нас стало нормой оскорблять партии, людей. Давайте будем уважать себя".

Александр Траутвейн отметил, что Голобородько вогнали в краску, хотя по-хорошему радоваться должны за коллегу.

Сергей Писарев подвел черту под дискуссией, сказав, что заявления о награждении подают все фракции и их все рассматривают. "И не надо здесь устраивать истерики: это некрасиво, не отвечает действительности и оскорбляет присутствующих в зале", — резюмировал он.