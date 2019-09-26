Четверг, 26 Сентябрь, 16:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 70,59
Обь
58см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Отключения горячей воды
Новости

Депутаты краевого парламента поругались из-за награды молодому единороссу

, ИА "Амител", Елена Маслова
Оппозиция и руководство АКЗС обменялись колкостями и обвинили друг друга в предвзятости и истеричности
Денис Голобородько/ Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Денис Голобородько/ Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

Традиционное награждение почетными грамотами и благодарственными письмами в краевом парламенте 26 сентября обернулось скандалом. Пристальный интерес депутатов вызвала награда 26-летнему Денису Голобородько, депутату и главе исполкома регионального отделения "Единой России".

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова сообщила, что такой шаг дискредитирует саму награду. А Александр Романенко попросил ее не обижать коллег. Спор вылился в жаркую дискуссию.

Денису Голобородько вручили благодарственное письмо в честь 80-летия представительной власти в Алтайском крае. Правда, изначальная формулировка показалась многим странной, она в частности говорила о больших заслугах в труде.

Вопрос на сессии подняла Прусакова. Она сообщила, что в наградной комиссии ей сказали — в формулировку закралась техническая ошибка. Лидер алтайских коммунистов поинтересовалась, исправлена ли она: "А то я боюсь, что к 40-50 годам Голобородько будет нечего получать".

Сергей Писарев, глава мандатной комиссии АКЗС, ответил, что при рассмотрении внимательно относятся к каждой кандидатуре. А работать с ранних лет, подчеркнул он, начинают многие. "Я получил свою первую награду в 16 лет. А вторую — в 18, проходя срочную службу в вооруженных силах. А сегодня у меня 48 наград. Что в этом плохого? Не я же себя оценивал, я не просил. Мне их вручали. Денис Александрович начал работать с подсобного рабочего и прошел этот путь. Неужели он не может получить свою первую награду?" — сказал Писарев.

Однако Евгения Боровикова, депутат от ЛДПР, рассказала, почему не все в мандатной комиссии проголосовали за награждение Голобородько. По ее словам, его общий трудовой стаж составляет только 4 года (хотя для награждения благодарственным письмом стаж не имеет значения. — прим. ред.), других наград у него нет. При этом, например, Оксана Абрамова, также депутат от ЛДПР, имеет больший опыт и другие награды, но тоже получает только письмо, а не грамоту, которой достойна, считает Боровикова. По ее словам, Дмитрию Ворсину, депутату Барнаульской гордумы, и вовсе отказали в награде.

"Давайте все-таки исходить не из того, оппозиционную партию представляет человек или нет. А то Голобородько — единоросс, ему благодарственное письмо. А нам кинули эту медальку к 80-летию, даже выходить не хотелось", — сказала Евгения Боровикова (в начале сессии многих депутатов наградили такими медалями — прим. ред.).

Председатель АКЗС Александр Романенко категорически не согласился с ней: "Зачем же вы так, Евгения Анатольевна? Зачем вы меня обижаете? Я никому ничего не кидал. Я вас культурно пригласил, вручил медаль. Вы же всех обижаете, это же наше общее решение".

В дискуссию вмешалась Мария Прусакова, которая отметила, что речь не идет об отсутствии способностей у Дениса Голобородько. "Более того, я считаю, что он один из самых грамотных, компетентных и, кстати, дипломатичных депутатов. Речь идет о том, что руководитель регионального отделения "Единой России" Александр Алексеевич Романенко выступает инициатором награждения одного из руководителей в своей партии. Я считаю, что такой подход в принципе дискредитирует данную награду. Неужели нет достойных доярок, рабочих? Давайте назовем: вручаем почетную грамоту сами себе. Чтобы пенсию потом побольше получать".

Спикер АКЗС и в этом случае выступил с контраргументами. "Мы в этом году отмечаем 80-летие представительной власти на Алтае. Я подписал и надеюсь еще подпишу много ходатайств с просьбой о награждении коллег. Я не Голобородько подписал, а всем. Зачем вы так, Мария Николаевна? Вы же обижаете не меня, а коллег, сидящих в зале".

Председателя поддержала Татьяна Ильюченко, председатель комитета по социальной политике: "Уважаемые коллеги, мы превращаем сессию в базар. Почему-то у нас стало нормой оскорблять партии, людей. Давайте будем уважать себя".

Александр Траутвейн отметил, что Голобородько вогнали в краску, хотя по-хорошему радоваться должны за коллегу.

Сергей Писарев подвел черту под дискуссией, сказав, что заявления о награждении подают все фракции и их все рассматривают. "И не надо здесь устраивать истерики: это некрасиво, не отвечает действительности и оскорбляет присутствующих в зале", — резюмировал он.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
16:52
Глава ПФР заявил о выполнении всех социальных обязательств за 2018 год 0
16:39
Депутаты краевого парламента поругались из-за награды молодому единороссу 0
16:35
Барнаул простился с Юлией Романовой, которая 9 лет боролась с раком 0
16:28
Высокие технологии в помощь экологии: как на Алтае производят плиты MDF 0
16:19
Украденного девушкой младенца нашли мертвым в лесу в Тюменской области 0
15:53
56 человек пострадали: после ЧП с Boeing-767 в Барнауле возбудили уголовное дело 0
15:39
В Барнауле ищут трамвай, уехавший в неизвестном направлении после падения бабушки 1
15:30
Рубцовчане похитили 44,5 млн рублей маткапитала и отправились в колонию 0
15:20
Очень горячо: краевые депутаты "сцепились" из-за вопроса о возвращении выборов мэра 9
15:01
Клиенты "Альфа-Банка" могут получать пенсию на свои счета 0
14:59
Школьник из Башкирии только начал снимать пародии на рэперов, а уже популярен 1
14:49
Госдума позволит бороться с пивнушками у жилых домов 4
14:35
Очевидцы опубликовали фото с места ДТП с участием сына Вадима Надвоцкого 7
14:31
Врачи назвали анализы, которые нужно регулярно сдавать жителям Сибири 0
14:16
Пассажир сломал позвоночник во время паники при посадке лайнера Boeing в Барнауле 6
14:01
Все для здоровья: в Барнауле состоится открытие новой аптеки известного бренда 0
13:51
Воду в Барнауле будут обеззараживать без использования жидкого хлора 1
13:30
Сына алтайского экс-антикоррупционера Надвоцкого обвиняют в совершении серьезного ДТП 1
13:02
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду 4
12:55
Памятник культуры в центре Барнаула выставили на аукцион 0
12:45
Снег ожидается в Алтайском крае в ночь на понедельник, 30 сентября 4
12:34
Пресс-конференция, посвященная ЧП в аэропорту Барнаула. Видео 9
12:15
Генерала МВД в Москве задержали по подозрению в получении взятки в 100 млн рублей 8
12:15
Абонемент на бесплатное посещение театрального центра разыграют 28 сентября 0
12:11
Работают днем и ночью: как выглядит новая "Титов-Арена" за два дня до открытия 10
12:02
"Понадобился корвалол". Депутат АКЗС с внуками стала участницей ЧП в аэропорту 19
11:52
Коттедж продают в Барнауле с концертным залом в подвале 3
11:40
Семьи людей, убитых на премьере "Темного рыцаря" в США, выступили против "Джокера" 0
11:21
Платье подружки невесты высмеяли в Сети: будто готовится к операции на сердце 12
11:10
На Алтае полицейским, избившим граждан, дали условные сроки 11
10:47
Лося насмерть сбили на алтайской трассе 37
10:29
Верните голос барнаульцам. Одиночный пикет за выборы мэра проходит у здания АКЗС 2
10:21
Рейс с задержавшимися в Барнауле пассажирами Azur air вновь был отложен 1
10:09
Пострадавшим в Барнауле пассажирам авиакомпания Azur air окажет материальную помощь 2
09:56
В полном составе. Алтайский парламент принял нового депутата-единоросса 5
09:45
"Люди-легенды" Александр Назарчук и Семен Япрынцев стали почетными гражданами региона 18
09:07
49 человек обратились за медицинской помощью после ЧП в барнаульском аэропорту 0
09:02
Задержавшиеся в Барнауле пассажиры Boeing вылетят во Вьетнам с опозданием на 7 часов 2
09:01
Деловой форум "Сибирский трамплин" соберет 300 предпринимателей и "топов" 0
09:00
Плохой бухгалтер дороже, чем хороший: в чем преимущества бухгалтерского аутсорсинга? 0
08:47
Признаки рака у Анастасии Заворотнюк проявились еще 10 лет назад 3
08:45
Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на День открытых дверей 6
08:27
Барнаульцу грозит наказание за то, что палкой отбивался от восьмерых нападавших 15
08:15
В частном секторе Славгорода и Ярового запустят скоростной интернет 0
08:12
Как сэкономить при оплате за свет: спроси у главы Барнаульской горэлектросети
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
08:10
Священника, воспитывающего около 70 детей, задержали по подозрению в разврате 10
08:02
Четыре вида боли, при которых точно нужно обратиться к врачу 0
07:45
Встречают по "наружке": почему оформление и реклама делают ваш бизнес успешнее 0
07:43
Завуча российской школы осудили за смерть ученицы от истощения 9
07:30
"Сделано в Барнауле": как химик из Ярового завоевал всю Россию и зарубежье 3
07:17
"Люди просто опасаются". Почему на пост мэра Барнаула не стоит очередь из желающих 28
07:13
Две девушки изнасиловали студента за трещину на экране телефона в Татарстане 13
07:01
Документ первой важности. Кто готовит бюджет Алтая и как его принимают? 0
06:44
"Потрясающая энергетика и много флирта". "Октоберфест" глазами жительницы Барнаула 1
06:14
Давка и сломанные ноги. Фото и видео из аэропорта Барнаула, где произошло ЧП 14
05:18
Детей оттаскивали, чтобы не затоптали: пассажиры о жесткой посадке Boeing в Барнауле 13
05:11
Жесткая посадка Boeing в барнаульском аэропорту. Что случилось с лайнером? 2
02:28
Правительство Алтая провело заседание спецкомиссии по ЧС в аэропорту Барнаула 1
02:01
Паники добавил экипаж: пассажиры лайнера Boeing рассказали о посадке в Барнауле 0
01:35
Самолет компании Azur air не смог приземлиться в Барнауле с первого раза 1
01:01
В аэропорту Барнаула, где пострадали люди при посадке Boeing, утром прошли учения 0
00:55
Пассажиры Boeing, приземлившегося в Барнауле, рассказали о событиях в момент посадки 2
00:54
Жесткая посадка Boeing 767 в аэропорту Барнаула. Инфографика 3
00:44
Рейс из Барнаула во Вьетнам задержали после возгорания самолета 0
00:43
Психологи работают в барнаульском аэропорту, где совершил жесткую посадку Boeing 767 0
00:30
Пассажиры похвалили действия экипажа Boeing во время жесткой посадки в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.