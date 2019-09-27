В Барнауле пройдет семинар латвийского эксперта по менеджменту

Сотрудники постоянно нарушают регламенты? Получи технологию правильного внедрения регламентов в растущий бизнес!

4 октября 2019 года в Барнауле пройдет третий семинар латвийского эксперта по регулярному менеджменту Александра Фридмана "Регламентирование: как оптимизировать рабочие процессы".

Программа будет посвящена внедрению регламентов с систему управления. Даже если вы владелец или руководитель небольшой компании, то наверняка сталкивались с такими проблемами, как бесконечная "текучка", сверхплотный контроль или наоборот – информационный вакуум. Отдельная глава посвящена сопротивлению сотрудников при внедрении изменений.

Не научившись использовать регламенты в качестве своеобразных "усилителей" и "арматуры", вы рискуете погрязнуть в ценных указаниях и постоянном контроле всего и всех.

На семинаре пойдет речь о том, как избежать типичных проблем в растущей компании, а главное – правильно внедрять и разрабатывать систему регламентов, которая будет способствовать повышению эффективности управления.

В ходе семинара участники получат:

технологии полноценного использования регламентов в системе управления;

принципы уместной "автоматизации" повторяющихся работ;

возможности повышения стандартизации бизнес-процессов;

методы нейтрализации сопротивления подчиненных регламентированию;

алгоритм вовлечения подчиненных в процесс регламентации;

упражнения для конвертации новых знаний в умение и практику управления.

Тема актуальна для собственников бизнеса и наемных руководителей, которые планируют развивать компанию в ближайшие годы.

Подробнее о мероприятии и покупке билетов на сайте charisma.ru.

Справка. Александр Фридман – один из ведущих экспертов страны по регулярному менеджменту и эксплуатации персонала, консультант, бизнес-тренер. Управляющий партнер консалтинговой компании Amadeus Group, г. Рига, Латвия. Единственный эксперт, который закрывает своими семинарами все компетенции, необходимые руководителю для профессионального управления сотрудниками. Автор бестселлеров "Вы или хаос" и "Вы или Вас. Профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального руководителя". Более 25 лет специализируется на повышении точности корпоративного управления и внедрении регулярного менеджмента. Серия семинаров Александра Фридмана представляет одну из самых полных систем знаний в области регулярного менеджмента.

