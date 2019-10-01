Гранты в 500 000 рублей могут получить студенты и молодые ученые Алтая

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере напоминает о приеме заявок для участия в полуфинальном отборе проектов по программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("УМНИК"). Отбор проектов в Алтайском крае осуществляется на базе АлтГТУ.

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 000 рублей в течение двух лет для поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы "УМНИК" – государственная поддержка молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности, подготовка ученых к созданию малых инновационных предприятий.

Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.

Для участия в программе приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 30 лет. Заявки принимаются до 7 октября 2019 года на сайте программы.

Финальный отбор проектов по программе "УМНИК" пройдет 21 ноября 2019 г. в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на сайте www.fasie.ru и по тел.: +7 (3852) 29−87−28 (Федоров Владислав Анатольевич, директор Центра инновационного консалтинга АлтГТУ).