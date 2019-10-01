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Часть леса в Бийске могут отдать под кладбище

, ИА "Амител"
Старые места для захоронений в городе заканчиваются

В районе Заречье Бийска может сократиться территория лесопарковой зоны, сообщает "Бийский рабочий".

Фонд лесопарков может уменьшиться на 4,41 га. Кроме того, администрация предлагает сократить зону автомобильного транспорта на 0,089 гектара.

Это необходимо, чтобы передать получившийся участок 4,52 га из подзоны рекреационного назначения (лесов и парков) в подзону для размещения кладбищ и крематория.

Вопрос о том, что в Бийске заканчиваются места для захоронений, поднимался еще год назад. Александр Студеникин тогда сказал, что у него есть на примете несколько участков. 

Вопрос о расширении кладбища в Заречье будет обсуждаться на слушаниях 28 октября.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.10.2019 13:18
АБОРИГЕН

Может лучше обсудить использования крематория для этих целей? Как не крути, данный вопрос решится именно этим способом погребения, так почему это не сделать раньше, чего тянуть то?

1.10.2019 13:27
Алексей

Скоро весь край в кладбищах будет. И это прямо по дороге в горный. Лучше уж крематорий

1.10.2019 13:42
- гость -

Рпц наверное, будет против.

1.10.2019 13:57
- гость -

Крематорий самый лучший выход, сколько больных умирает...земля фильтрует..но насколько...и места много не надо. Государство должно решать этот вопрос

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