Часть леса в Бийске могут отдать под кладбище

В районе Заречье Бийска может сократиться территория лесопарковой зоны, сообщает "Бийский рабочий".

Фонд лесопарков может уменьшиться на 4,41 га. Кроме того, администрация предлагает сократить зону автомобильного транспорта на 0,089 гектара.

Это необходимо, чтобы передать получившийся участок 4,52 га из подзоны рекреационного назначения (лесов и парков) в подзону для размещения кладбищ и крематория.

Вопрос о том, что в Бийске заканчиваются места для захоронений, поднимался еще год назад. Александр Студеникин тогда сказал, что у него есть на примете несколько участков.

Вопрос о расширении кладбища в Заречье будет обсуждаться на слушаниях 28 октября.