Российские туристы пытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля

Российские туристы попытались забрать с собой чемодан еды из отеля в Турции, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгате. Постояльцы выезжали из отеля, когда один из сотрудников попросил показать содержимое чемодана. В багаже оказались блюда из меню завтрака, разложенные по пакетам, а также напитки. Сотрудники изъяли продукты и отпустили туристов.

По словам персонала, забирать еду и напитки запрещено. Это прописано в документах, которые подписывает каждый постоялец при въезде.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" – заявил представитель отеля.