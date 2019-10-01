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Российские туристы пытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля

, ИА "Амител"
Туристов поймали сотрудники отеля
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Российские туристы попытались забрать с собой чемодан еды из отеля в Турции, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгате. Постояльцы выезжали из отеля, когда один из сотрудников попросил показать содержимое чемодана. В багаже оказались блюда из меню завтрака, разложенные по пакетам, а также напитки. Сотрудники изъяли продукты и отпустили туристов. 

По словам персонала, забирать еду и напитки запрещено. Это прописано в документах, которые подписывает каждый постоялец при въезде. 

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" – заявил представитель отеля.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.10.2019 12:38
- гость -

Глубинные ))

1.10.2019 12:46
- гость -

Это кто ж уже в турции у нас отдыхает?)))

1.10.2019 12:46
- гость -

Жмотяры.

1.10.2019 12:50
- гость -

Это прописано в документах, которые подписывает каждый постоялец при въезде.
ага.. на арабском написано?

1.10.2019 12:55
- гость -

Путешествуя по всему миру всегда в дорогу делаем бутеры+ сок+вода с собой, мало ли что случится вот прям вдруг приспичит детям поесть, задержка рейса и никто никогда слова не сказал. Фу Турции такой быть.

1.10.2019 12:58
- гость -

Стадо дикарей... Вспоминаю поездку по странам ЕС: утро, завтрак, шведский стол, идет европеец, на подносе чай/кофе, кусочек хлеба с маслом и кусочек витчины. Идет русак, поднос прогибается от тяжетси, на подносе 4 кг жратвы...

1.10.2019 13:22
- гость -

1.10.2019 12:58
- гость -

Ты эти байки из 90х для своих рукопожатных сородичей оставь.
Много раз и в мск и в спб европейцев видел за шведским столом, и тарелки полные и сидят по полтора часа и за добавкой подходят.

1.10.2019 13:26
Зануда

и правда, стыдно...я вот думаю, они реально не доедают в обычной жизни или просто любят халяву? получается, что когда в стране культивируются субсидии и льготы вместо достойной заплаты-получаем вот такое.....

1.10.2019 13:51
- гость -

Позорники!

1.10.2019 13:52
- гость -

все белые и пушистые отписались

1.10.2019 14:00
Зануда

да нет, не белые и пушистые, но, согласитесь-стремновато-целый чемодан еды, для ребёнка можно сделать пару бутеров, пару яблок взять, но целую сумку!!

1.10.2019 14:02
- гость -

оно бы все протухло.

1.10.2019 14:11
Патамушта

импортозамещение - челночный вариант ))))

1.10.2019 14:18
- гость -

Могли бы и в трусы засунуть, например дуриан, один фиг смрадом пахнет. Слабаки -попались!

1.10.2019 14:19
Злая гостья

"и кусочек витчины"..... Фейспалм....

1.10.2019 14:26
- гость -

всегда в дорогу делаем бутеры+ сок+вода

Ага, и в чемодан засунуть.

1.10.2019 14:29
- гость -

Путешествуя по всему миру всегда в дорогу делаем бутеры+ сок+вода с собой,

Ну, вобщем, полный чемодан всего)))

1.10.2019 14:34
гость

Зарплаты маленькие

1.10.2019 14:51
Жоржик

1.10.2019 12:58
- гость -

Ой не свисти, только что из Турции прилетел, очень редко кто из русских подносами таскает. Утром обычно наблюдаю берут омлет или яичницу, булочку и кофе. Все. Никто подносами не жрет.

1.10.2019 14:59
- гость -

ну да, с чемоданом перебор)))
оно бы все протухло. тут лететь то 6 часов

1.10.2019 15:10
- гость -

1.10.2019 14:51
Жоржик
1.10.2019 12:58
- гость -

Никто подносами не жрет.
ну так это потому что - гость -1.10.2019 12:58 туда не ездил, но он скоро опять куда ни будь поедет и опять увидит как русские килограммами жрут, скорее всего в зеркале.

1.10.2019 15:20
- гость -

да все там жрут как не всебя

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