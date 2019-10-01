Российские туристы пытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля

Российские туристы попытались забрать с собой чемодан еды из отеля в Турции, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгате. Постояльцы выезжали из отеля, когда один из сотрудников попросил показать содержимое чемодана. В багаже оказались блюда из меню завтрака, разложенные по пакетам, а также напитки. Сотрудники изъяли продукты и отпустили туристов.
По словам персонала, забирать еду и напитки запрещено. Это прописано в документах, которые подписывает каждый постоялец при въезде.
"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" – заявил представитель отеля.
Комментарии
Глубинные ))
Это кто ж уже в турции у нас отдыхает?)))
Жмотяры.
Это прописано в документах, которые подписывает каждый постоялец при въезде.
ага.. на арабском написано?
Путешествуя по всему миру всегда в дорогу делаем бутеры+ сок+вода с собой, мало ли что случится вот прям вдруг приспичит детям поесть, задержка рейса и никто никогда слова не сказал. Фу Турции такой быть.
Стадо дикарей... Вспоминаю поездку по странам ЕС: утро, завтрак, шведский стол, идет европеец, на подносе чай/кофе, кусочек хлеба с маслом и кусочек витчины. Идет русак, поднос прогибается от тяжетси, на подносе 4 кг жратвы...
1.10.2019 12:58
- гость -
Ты эти байки из 90х для своих рукопожатных сородичей оставь.
Много раз и в мск и в спб европейцев видел за шведским столом, и тарелки полные и сидят по полтора часа и за добавкой подходят.
и правда, стыдно...я вот думаю, они реально не доедают в обычной жизни или просто любят халяву? получается, что когда в стране культивируются субсидии и льготы вместо достойной заплаты-получаем вот такое.....
Позорники!
все белые и пушистые отписались
да нет, не белые и пушистые, но, согласитесь-стремновато-целый чемодан еды, для ребёнка можно сделать пару бутеров, пару яблок взять, но целую сумку!!
оно бы все протухло.
импортозамещение - челночный вариант ))))
Могли бы и в трусы засунуть, например дуриан, один фиг смрадом пахнет. Слабаки -попались!
"и кусочек витчины"..... Фейспалм....
всегда в дорогу делаем бутеры+ сок+вода
Ага, и в чемодан засунуть.
Путешествуя по всему миру всегда в дорогу делаем бутеры+ сок+вода с собой,
Ну, вобщем, полный чемодан всего)))
Зарплаты маленькие
1.10.2019 12:58
- гость -
Ой не свисти, только что из Турции прилетел, очень редко кто из русских подносами таскает. Утром обычно наблюдаю берут омлет или яичницу, булочку и кофе. Все. Никто подносами не жрет.
ну да, с чемоданом перебор)))
оно бы все протухло. тут лететь то 6 часов
1.10.2019 14:51
Жоржик
1.10.2019 12:58
- гость -
Никто подносами не жрет.
ну так это потому что - гость -1.10.2019 12:58 туда не ездил, но он скоро опять куда ни будь поедет и опять увидит как русские килограммами жрут, скорее всего в зеркале.
да все там жрут как не всебя