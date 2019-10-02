"Уму непостижимо!". Продавцы лекарств, обуви и мехов будут платить налоги по-новому

Торговцы лекарствами, обувью и меховыми изделиями с января 2020 года не смогут работать на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и по патентам. Это значит, что еще больше возрастет контроль за их оборотами, расходы могут увеличиться, а цены, соответственно, повыситься.

19 сентября депутаты Госдумы в трех чтениях приняли пакет поправок в Налоговый кодекс России. В их числе – запрет на использование "вмененки" и патента при торговле некоторыми товарами с обязательной маркировкой: лекарствами, обувью и меховыми изделиями.

На кого повлияет новшество?

Amic.ru попытался выяснить, как нововведение отразится на алтайском малом бизнесе. Однако оказалось, что нет ни приблизительных расчетов, как повлияют изменения, ни даже четкой статистики по тем категориям предпринимателей, которых они коснутся.

Раньше статистикой и данными по торговле меховыми изделиями обладала налоговая служба, которая курировала эксперимент по их маркировке. Однако с 1 июня текущего года эти функции перешли к федеральному "Оператору ЦРПТ", который отвечает за весь процесс маркировки в России. На запрос amic.ru в компании не ответили.

По продавцам обуви и одежды и вовсе нет данных. Более точная информация есть только по аптекам, поскольку их учет ведет Росздравнадзор, по данным которого на конец февраля в крае работали 490 фармацевтических организаций и 1,2 тыс. медучреждений (те, которые продают препараты в розницу).

Павел Нестеров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае, подтвердил, что внятного учета в малом бизнесе не ведется, и поэтому порой сложно как оценить ситуацию, так и рассчитать ее последствия.

Зачем изменили?

И ЕНВД, и патент объединяет то, что при их уплате не учитывается реальный оборот и доход предпринимателя. Например, ЕНВД в Барнауле платится с квадратных метров торговой площади. Федеральные власти решили, что это неправильно. Разработчики утверждали: сейчас весь бизнес переведен на онлайн-кассы, который фиксирует весь торговый оборот, а значит, с него можно платить налог.

"Если не учитывать выручку для целей налогообложения, то мы увидим ситуацию, подобную той, что сложилась с меховыми изделиями: по данным единой системы маркировки, легальный оборот меховых изделий за первые восемь месяцев действия системы вырос в восемь раз, а налоги не увеличились, потому что все пропускается через ЕНВД, и муниципалитеты и регионы от этой системы не получают ничего", – сказал Илья Трунин, замминистра финансов на обсуждении поправок в Госдуме.

Кроме того, по его словам, ЕНВД в принципе будет отменен с 2021 года, в том числе и потому, что учет доходов после введения онлайн-касс теперь происходит почти во всех сферах.

Что предлагают взамен?

Малому бизнесу, торгующему лекарствами, обувью и мехами, предлагают перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН), где налог платится либо с полученного дохода (6%), либо с дохода за вычетом расходов (15%).

Также всегда остается вариант перехода на общую систему налогообложения, но она влечет уплату многих других налогов, главным образом НДС, а также требует более серьезного бухгалтерского учета.

Чего опасается бизнес?

Многие мелкие предприниматели пока и вовсе не знают об изменениях. Поэтому прикинуть "на коленке" расчеты оказались не готовы. Однако основные опасения высказали.

1. Придется больше платить.

Подтвердить это опасение наверняка сейчас невозможно. "Никаких обобщений здесь проводить нельзя, у каждого плательщика ситуация будет разная, – говорит Сергей Жуков, главный госналогинспектор отдела налогообложения юрлиц региональной налоговой службы. – Очень много факторов, которые влияют на доходность: допустим, где находится магазин или аптека, в собственности помещение или в аренде и другие".

Татьяна Ларина, зампред правления Алтайского союза предпринимателей, подтверждает: ситуация у каждого будет своя, и каждый ИП должен будет посчитать и понять, что ему выгодно – платить 6% или 15% по "упрощенке".

"Например, продавцам шуб, возможно, более выгодными окажутся 15%. У них большая затратная часть: входная цена, аренда, зарплата, транспортные расходы. Плюс есть летнее время, когда шубы продаются очень плохо. Выгоднее платить с разницы. А при убытках – и вовсе 1%".

2. Фактически с дохода будут платить не 6%, а ближе к 10%.

Бизнес, а вслед за ними и власти неоднократно поднимали тему банковской комиссии за работу с терминалами. Она в разных случаях составляет от 2% до 3%. Ее называют скрытым налогом.

Кроме того, предприниматель платит еще 1% в Пенсионный фонд с дохода, превышающего 300 тысяч рублей.

"То есть торговцу, по сути, нужно заплатить не 6%, а 10%: 6% – налог, 1% – платеж в ПФР, 2-3% – комиссия банку. Это же уму непостижимо!" – подытоживает Татьяна Ларина.

Максимально разрешенная площадь для применения ЕНВД – 150 кв. метров. "Давайте представим такого продавца. Не готова назвать точные цифры, но примерно 100 тыс. рублей налога в квартал он платит. Это навскидку, – говорит Татьяна Ларина. – А теперь представим, что он платит с дохода. Возьмем небольшой – 1 млн рублей в месяц. 10% с этой суммы – 100 тысяч в месяц, то есть в квартал он будет платить порядка 300 тысяч".

Любые дополнительные затраты предприниматели вкладывают в цену товаров.

3. Усложнится учет.

Порядок действительно немного поменяется, говорит Сергей Жуков. По его словам, при применении ЕНВД учет более простой. При "упрощенке" в специальной книге нужно будет вести учет фактически полученных доходов, а для кого-то и расходов. "Но это касается ИП. Организации и так ведут полный бухучет, для них ничего не изменится".

Однако Татьяна Ларина указывает на важный нюанс: "Работает, например, бутик. В нем продаются обувь и одежда. Но обувь – товар, подлежащий маркировке, а одежда – пока нет. То есть предпринимателю нужно либо со всем товаром переходить на "упрощенку", либо каким-то образом разбивать направления торговли".

Что такое ЕНВД и патент?



ЕНВД – налоговый спецрежим для малого бизнеса, который не учитывает полученный предпринимателем доход, а при исчислении опирается на физические показатели. Например, на то, какую площадь занимает отдел или магазин. В Барнауле максимальная площадь для уплаты ЕНВД – 150 кв. метров. Этот налог позволяет компенсировать уплату взносов в соцфонды.



Патентная система – также спецрежим. Его могут применять только ИП с числом работников до 15 человек. Предприниматель покупает патент, который дает ему право заниматься определенным бизнесом. Патент не освобождает от уплаты соцвзносов.