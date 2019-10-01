Популярный в России препарат от изжоги вызывает рак. Его срочно отзывают

Препарат от изжоги "Ранитидин" срочно отзывают из России, поскольку он вызывает рак, сообщает "РЕН-ТВ".

В лекарстве нашли примеси N-нитрозодиметиламина. Канцероген смертельно опасен для человека. Лекарство провоцирует рак желудочно-кишечного тракта, а также заболевания желудка и печени.

В данный момент выясняется, попал ли опасный препарат на полки российских аптек. При этом изымать всю партию лекарства пока не спешат, поскольку оно является жизненно важным.

Производимый в Индии "Ранитидин" уже запретили в США, Латвии, Южной Корее и Бангладеше.

Пациентам посоветовали задуматься, покупать это средство или российские аналоги.