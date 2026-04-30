Следующие новогодние праздники продлятся 11 дней

Минтруд опубликовал календарь праздников на следующий год

30 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год, передает пресс-служба ведомства.

Новогодние праздники будут длиться 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го. Далее по три дня отдыха в честь Дня защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и Международного женского дня — с 6 по 8 марта.

Следующие длинные выходные будут в мае: россияне смогут отдохнуть с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая. Еще три дня отдыха в честь Дня России — с 12 по 14 июня.

По случаю Дня народного единства в следующем году будет четыре выходных — с 4 по 7 ноября.