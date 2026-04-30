Почти 100 тысяч барнаульцев навели порядок на улицах в месячник санитарной очистки

30 апреля в краевой столице прошел заключительный "чистый четверг"

30 апреля 2026, 19:36, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле прошел заключительный "чистый четверг" в рамках месячника санитарной очистки, рассказали в мэрии.

В акции поучаствовали почти 14 тысяч горожан, в том числе школьники, студенты и работники предприятия. Было привлечено 89 единиц техники, вывезено 97 машин с мусором, ликвидировано семь несанкционированных свалок, проведено 14 экологических акций.

Всего в месячнике санитарной очистки и в общегородском субботнике приняли участие более 96 тысяч барнаульцев, привлекалась 551 единица техники. Как отмечают в администрации, весь собранный мусор планируется полностью вывезти с территории города до середины мая.

«Масштабные мероприятия охватили все районы города», — подчеркивает мэрия.

29 апреля в рамках всероссийской акции "Вода России" состоялась масштабная уборка водоохранной зоны Оби в районе Правобережного тракта. Мероприятие организовали барнаульский комитет по благоустройству, администрация Центрального района и водоканал. В акции приняли участие 102 волонтера из колледжа агропромышленных технологий Алтайского государственного аграрного университета и сотрудники водоканала. С берегов реки собрали 154 мешка мусора.

ТОС Петровского микрорайона провел плановые мероприятия по обновлению зеленых зон. 28 апреля вокруг поликлиники № 10 высадили четыре кедра и одну ель. В районе дома № 130 по улице Георгия Исакова появились шесть кедров, девять елей и два тополя.

Продолжаются работы по благоустройству городской среды, добавили в мэрии.

На ряде улиц красят остановочные павильоны и ограждения, в том числе на Павловском тракте, улицах Эмилии Алексеевой, Георгия Исакова, Попова, Советской Армии и других.

Кроме того, специалисты удаляют грунтовые наносы на улицах Воровского, Малой Попова, Георгия Исакова, Шукшина, Павловском тракте, Молодежной, Социалистическом проспекте, проспекте Энергетиков и других участках.

Очистка от мусора вдоль дорог ведется на улицах Петра Сухова, Строителей, Красноармейском, Молодежной, проспекте Калинина и улице Профинтерна.

«В дневную смену на дорогах и тротуарах было задействовано 87 единиц техники и 129 дорожных рабочих», — отмечается в сообщении.

В санитарных акциях активно участвуют студенты и школьники. Так, студенты Алтайского транспортного техникума провели три экологические акции: собрали мусор на спортивных площадках в парке "Юбилейный", в зеленой зоне по улице Антона Петрова и на улице Шукшина, 22.

Во всех районах санитарные акции провели активисты ТОС, добавляют в мэрии, управляющие организации навели порядок на придомовых территориях, а предприятия промышленности и торговли очистили прилегающие территории и входные группы.