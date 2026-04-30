Мужчины готовы потратить до 25 тысяч рублей, чтобы "откупиться" от возлюбленных на майские

Большинство мужчин состоят в отношениях, но планы у пар на длинные выходные, как правило, не совпадают

30 апреля 2026, 18:01, ИА Амител

Большинство россиян (82%) планируют отдыхать на майских выходных, а не работать на даче. Такие данные приводит "Газета.ru" со ссылкой на исследования Sunlight.

Среди популярных видов досуга лидируют шашлыки: их планируют 75% мужчин и 67% женщин. Другие распространенные планы: у мужчин — распитие пива на диване (69%) и компьютерные игры (57%), а у женщин — встречи с подругами (59%) и шопинг (55%).

Опрос показал, что 58% мужчин состоят в отношениях и должны согласовывать планы. При расхождении ожиданий 39% мужчин готовы сделать материальный подарок, чтобы провести время так, как задумали.

При этом 26% опрошенных пойдут наперекор воле женщины, а 35% подчинятся планам возлюбленных, но будут обижены. В качестве подарка мужчины чаще всего выбирают цветы (61%), сертификат в магазин (48%), деньги (39%) и украшения (19%). Средняя сумма, которую мужчины готовы потратить, — до 25 тысяч рублей.

Однако 32% женщин настаивают на своем плане отдыха, 27% обидятся, но отпустят партнера, а 36% согласны на компромисс в виде материального подарка.

При этом 63% женщин согласятся на раздельный отдых, только если подарок будет дороже 50 тысяч рублей — предпочтительно деньги или букет цветов.