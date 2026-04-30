Наиболее заметный рост цен ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, а также в популярных курортных и деловых регионах

30 апреля 2026, 16:57, ИА Амител

Квартира / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2027 году цены на новые квартиры в России вырастут на 10–15%, заявила Людмила Петухова, директор департамента сопровождения продаж компании "ОМ Девелопмент", в беседе с "Газетой.ru".

«Рост цен на новостройки продолжится из-за нескольких факторов. Во-первых, спрос восстанавливается на фоне снижения ипотечных ставок. Даже при ставках 12–13% больше людей могут позволить себе покупку жилья. Во-вторых, застройщики сократили объем новых проектов, что усиливает конкуренцию за доступное жилье», — добавила она.

Себестоимость строительства выросла из-за роста цен на материалы и услуги подрядчиков. Это создает давление на ценообразование и поддерживает его рост.

По мнению Петуховой, подорожание на 10–15% ощутимо, но не критично. Рынок адаптировался к повышению цен с помощью рассрочек, субсидированных ипотек и гибких условий покупки. В текущих условиях важна не только цена за квадратный метр, но и общая финансовая нагрузка и доступность ипотеки.

«Отложенный спрос уже сформирован и будет реализовываться. Когда ставки снизятся, покупатели вернутся на рынок, что увеличит число сделок и цены», — отметила она.

Петухова советует покупать квартиры на ранних стадиях строительства, где разница с готовым жильем может быть 10–20%. Также стоит обратить внимание на рассрочки и субсидированные ипотеки, которые снижают финансовую нагрузку.

В некоторых проектах застройщики предлагают индивидуальные скидки при единовременной оплате, но важно сравнивать динамику цен на аналогичные квартиры за последние шесть-девять месяцев, чтобы избежать завышенных цен с последующими "гигантскими" скидками, заключила Петухова.