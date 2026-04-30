От старых сетей к цифровым решениям. Энергетики Сибири обсудили обновление отрасли

Участие во встрече приняли производители, проектировщики, главные энергетики и представители власти

30 апреля 2026, 17:40, ИА Амител

VII встреча главных энергетиков Сибири / Фото: студия "Дюшес" / Вера Деменева

24 апреля в Барнауле прошла VII встреча главных энергетиков Сибири. Отраслевое мероприятие, которое организовал алтайский производитель трансформаторных подстанций и распределительных устройств "СибКомплект", собрало ключевые компании энергетической сферы из Алтайского края, Новосибирска, других регионов Сибири, а также Казахстана, Беларуси и Китая. Участниками стали представители власти, промышленного сообщества, сетевых и электромонтажных организаций — всего около 150 человек. Они обсудили модернизацию энергетической инфраструктуры, импортозамещение, цифровизацию, снижение затрат и внедрение новых инженерных решений.

Площадка для диалога

Встреча главных энергетиков Сибири проходит уже в седьмой раз и постепенно выходит за рамки регионального события. Организатором мероприятия выступило производственное предприятие ООО "СибКомплект". Ключевыми партнерами и экспонентами — компании Alageum ("Алагеум"), Piton ("Питон"), Tengen ("Тенген"), "Микропроцессорные технологии", ДКС, ЭТМ и Алтайский центр кластерного развития.

«К нам приезжают коллеги из дальних уголков Сибири, есть гости с Дальнего Востока, из Томской и Кемеровской областей. Участвуют сетевые компании: ПАО "Россети Сибирь — Алтайэнерго", АО СК "Алтайкрайэнерго", ООО "Заринская сетевая компания" и другие крупнейшие производственные предприятия Алтайского края», — отметил коммерческий директор компании Роман Славецкий.

Он подчеркнул, что главная задача площадки — усилить кооперационные связи внутри региона. Алтайским предприятиям не всегда нужно искать поставщиков, производителей оборудования, проектировщиков или автоматизаторов за пределами края.

«У нас в крае все есть. Есть сильные компании, которые динамично развивают производство, следуют рыночным трендам и закрывают необходимые потребности. Это проектировщики, автоматизаторы, наладчики и другие специалисты», — добавил Славецкий.

Деловая программа включала пленарное заседание и выставочную экспозицию. Участники говорили о рисках при неверном подборе электрооборудования, цифровизации эксплуатации трансформаторных подстанций, снижении затрат на энергосистемы современных жилых комплексов и многом другом.

Компания "СибКомплект" представила собственную инженерную разработку — устройство для регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ. Технический директор Дмитрий Марков рассказал о ключевых преимуществах решения, опыте внедрения и возможностях применения на объектах, где важны надежность, управляемость и экономия ресурсов.

"СибКомплект" входит в число крупнейших производителей в своей отрасли в Алтайском крае. География поставок при этом не ограничена регионом: оборудование покупают в Калининграде, Московской области, на Дальнем Востоке и в Якутии. Продукция входит в реестр Минпромторга. У компании есть собственная аккредитованная лаборатория, отдел технического контроля и полный цикл производства — от разработки конструкторской документации до ввода оборудования в эксплуатацию.

Отраслевые вызовы

Активное участие в мероприятии приняли и представители власти. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, генеральный директор АО СК "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб отметил, что интерес к этому мероприятию с каждым годом растет.

«Энергетика — это отрасль, которая требует постоянной работы и модернизации. Это постоянные вызовы, рост нагрузок, старение сетей. Инфраструктура изнашивается и требует новых подходов», — подчеркнул он важность обсуждаемых вопросов.

По его словам, сегодня рынок активнее смотрит на российское оборудование и новые технические решения. Сергей Приб уверен, что многие темы встречи связаны с будущим экономическим эффектом: предприятия считают ресурсы, пересматривают инвестиционные и ремонтные программы, оценивают надежность вложений и отдачу от эксплуатации.

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков обратил внимание на широкий состав участников и экспонентов.

«Здесь представлены российские заводы, дилеры наших дружественных стран, представители Казахстана, Китая, сибирские компании», — отметил он.

Мещеряков добавил, что продукция алтайских предприятий востребована на рынке, а "СибКомплект" показывает рост производства даже в сложных экономических условиях.

О важности демонстрации достижений алтайских компаний сказал и депутат Барнаульской городской Думы, председатель Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрий Абалымов назвал встречу важной для всего края. Такие мероприятия помогают бизнесу увидеть новые технологии и решения, которые уже производят на Алтае. Компании часто работают в ежедневной операционной повестке и не всегда знают, что нужное оборудование или инженерные разработки можно найти рядом, а не в других регионах.

«Мероприятие выходит на другой уровень. Мы видим представителей соседних стран, растут столы участников и выставочная экспозиция. Уверен, что площадка перерастет в большой международный форум или выставку», — подчеркнул он.

А директор департамента экономического развития Торгово-промышленной палаты Алтайского края Юлия Пономарева отметила, что одной из главных задач отрасли остается импортозамещение.

«Большую часть комплектующих, которые изначально были импортными, мы научились замещать, научились производить сами, пусть иногда и с частичной локализацией», — сказала она.

Пономарева также указала на две системные проблемы –— финансирование и кадры. По ее словам, предприятия ищут способы сократить расходы, а дефицит специалистов сохраняет остроту не только в энергетике. Еще одна проблема — отсутствие единой базы российских производителей. Из-за этого компании не всегда знают, где купить отечественное оборудование, хотя нужные решения уже выпускают в стране.

В целом участники встречи сошлись во мнении, что энергетической отрасли нужны не только новые технологии, но и постоянный обмен опытом между регионами. Для производителей, энергетиков, проектировщиков и промышленных предприятий такие площадки дают возможность найти партнеров, сравнить решения и быстрее внедрять разработки с понятным экономическим эффектом.

