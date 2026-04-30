Туризм становится персонализированным. Люди хотят не просто отдохнуть, а прожить историю

30 апреля 2026, 18:33, ИА Амител

Таиланд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Спрос на оригинальные локации в Таиланде стремительно растет, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туристической компании, прокомментировал данные АТР.

После того как пандемия COVID-19 пошла на спад и ограничения были сняты, в Таиланд приехало много россиян. Некоторые из них остаются здесь на постоянное жительство, а другие выбирают страну для зимовки. Эти путешественники уже изучили популярные туристические маршруты и теперь стремятся открыть для себя новые, малоизвестные уголки Таиланда, отметил эксперт в интервью 360.ru.

«Люди всегда стремятся найти уголки природы, которые еще не затронуты цивилизацией. Это нормальное желание, и в Таиланде таких мест довольно много», — добавил Арутюнов.

Он также подчеркнул, что Таиланд остается безопасным местом для самостоятельных туристов. Это позволяет им свободно комбинировать прямые перелеты в такие популярные города, как Пхукет или Бангкок, с поездками в отдаленные или северные регионы страны.

Ранее сообщалось, что Китай продлит безвизовый режим для россиян до сентября 2027 года.