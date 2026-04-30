Главу СК "Автодор" будут судить за хищение 18 млрд рублей

Согласно материалам дела, он украл бюджетные средства при строительстве участка федеральной трассы М-12

30 апреля 2026, 20:04, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Верховный суд передал уголовное дело о хищении более 18 миллиардов рублей в отношении главы строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина в Бутырский райсуд Москвы для рассмотрения по существу, заявили в пресс-службе ВС. Сообщение приводит РИА Новости.

«Шайдуллин обвиняется в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств. Согласно материалам дела, он в сговоре с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств на сумму более 18 миллиардов рублей при строительстве участка федеральной трассы М-12», — передает агентство.

Защита Шайдуллина просила ВС перенести рассмотрение дела из Татарстана в столичный регион, где находятся потерпевшая организация и большая часть свидетелей. Суд в Москве арестовал фигуранта осенью 2025 года.

Стройкомпания "Автодор" — дочернее общество госкомпании "Российские автомобильные дороги". Она реализует крупнейшие стратегически важные проекты, выполняя полный цикл строительства.