Главу СК "Автодор" будут судить за хищение 18 млрд рублей
Согласно материалам дела, он украл бюджетные средства при строительстве участка федеральной трассы М-12
30 апреля 2026, 20:04, ИА Амител
Верховный суд передал уголовное дело о хищении более 18 миллиардов рублей в отношении главы строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина в Бутырский райсуд Москвы для рассмотрения по существу, заявили в пресс-службе ВС. Сообщение приводит РИА Новости.
«Шайдуллин обвиняется в растрате в особо крупном размере и легализации денежных средств. Согласно материалам дела, он в сговоре с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств на сумму более 18 миллиардов рублей при строительстве участка федеральной трассы М-12», — передает агентство.
Защита Шайдуллина просила ВС перенести рассмотрение дела из Татарстана в столичный регион, где находятся потерпевшая организация и большая часть свидетелей. Суд в Москве арестовал фигуранта осенью 2025 года.
Стройкомпания "Автодор" — дочернее общество госкомпании "Российские автомобильные дороги". Она реализует крупнейшие стратегически важные проекты, выполняя полный цикл строительства.
20:06:37 30-04-2026
За такие бабки можно и посидеть.
11:45:15 01-05-2026
Алекс (20:06:37 30-04-2026) За такие бабки можно и посидеть.... После отсидки ещё и почетную грамоту дадут, а то и медаль.
21:27:45 30-04-2026
Один, что ли уворовал? Остальные рядом честные значит оказались.
07:32:33 01-05-2026
Выводить таких надо на стратегически важные дороги семейными подрядами с кирками и лопатами на перевес. И пока дорогу не построят и не отработают украденные народные деньги (платить по 100 руб. в час), пусть вкалывают, а выкидыши их пусть учатся, если выживут. Имущество всё под ноль конфисковывать, оставлять только шалаш и ведро.
07:38:00 01-05-2026
Да не рядом, видимо, далеко они территориально!
11:46:58 01-05-2026
Вот вам и ответ на вопрос - почему в России дороги плохие. А то ученый Павлов из политеха говорил, что во всём виновата вода и морозы.
16:49:02 01-05-2026
И это только одна контора.
10:59:52 02-05-2026
В советские времена за меньшие суммы к "вышке" подводили, а сейчас такая гуманность, ничем не объяснимая. Про Курскую область и её бывших "руководителей" вообще молчу, это за гранью понимания.
11:08:22 02-05-2026
Со времен Достоевского, если, что и меняется, то исключительно в худшую сторону. Так, что не будем огорчать мужика.