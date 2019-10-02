Лисица прогулялась по Домодедово. Ее смутили камеры и она скрылась

Лисица забежала в московский аэропорт Домодедово. Видеозапись ее метаний по зданию очевидцы опубликовали в интернете.

Как сообщает "Московский комсомолец", дикий зверек попал в здание через центральный вход в 3:50 ночи. Заметив людей, он заволновался и стал искать выход.

Это не заняло у него много времени – спустя несколько минут необычный посетитель скрылся от любопытных взглядов.

Это не первое появление лисы в аэропорту. Так, три года назад на аэродроме нашли двух лисят. Их передали в центр реабилитации диких животных.

Отметим, что лисы могут быть опасны для людей, так как являются переносчиками бешенства.