Жительницу Барнаула оштрафовали за рекламу шоу Бузовой

Гражданку поймали во время размещения баннера с рекламой шоу Ольги Бузовой в Барнауле на опоре дорожного знака, сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

Жительница краевой столицы пыталась разместить афишу в неположенном месте на улице Попова.

Согласно закону "О рекламе", размещение подобной информации на знаках дорожного движения и их опорах запрещено.

В связи с этим в отношении нарушительницы составлен административный протокол. Она оштрафована на 2 тысячи рублей.

"Запрет на размещение рекламы на знаках дорожного движения установлен потому, что такая информация может отвлекать внимание участников дорожного движения, затруднять восприятие значения дорожного знака, а также ухудшать его видимость, что создаст угрозу безопасности дорожного движения", – уточнила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Алтайского краевого УФАС России Наталья Буянкина.

Напомним, концерт Ольги Бузовой с шоу-программой "Принимай меня" состоится 3 октября на сцене СК "Темп".

Ольга Бузова – популярная певица и ведущая программы "Дом-2" – едет с новым концертным туром "Принимай меня". Одноименный альбом стал хитом среди стриминговых сервисов и был прослушан более 4 миллионов раз.