Самые больные пенсионеры живут в Алтайском крае

Самый высокий уровень заболеваемости среди пожилых россиян зафиксировали в Алтайском крае, сообщает News.ru со ссылкой на данные Минздрава.

Оказалось, что в Алтайском крае на 100 тыс. пенсионеров приходится 331 983 различных заболеваний. Далее идет Санкт-Петербург, где отметка на уровне 323 085. Также в антирейтинг попали Чувашская Республика и Ненецкий автономный округ.

Реже всего пожилые люди болеют в Курской области (114 568) и Республике Адыгея (122 496), а также Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева объяснила, почему статистика по регионам так сильно разнится. По ее словам, на это влияет как число заболеваний, так и уровень их выявляемости. Также нужно учитывать плотность населения и особенности регионального здравоохранения.

Ткачева уточнила, что среди пенсионеров наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания, которые становятся причиной большинства регистрируемых смертей. Нередко пенсионеры сталкиваются также с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, деменцией, болезнями опорно-двигательной системы.

По ее мнению, снизить заболеваемость помогут профилактика и внедрение в регионах программ по увеличению физической активности и оптимизации питания. Также необходимо исключить такие факторы риска, как избыточный вес, высокое артериальное давление и высокий уровень холестерина.