Топор Джека Николсона из "Сияния" продали за 200 тысяч долларов

Топор Джека Николсона из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" продали за 200 тысяч долларов на аукционе в Лондоне, сообщает "Газета.ру".

В фильме герой Николсона разрубает этим топором дверь в комнату, где прятались его жена и сын. Метровый топор, которым актер рубил дверь, был выставлен на ежегодный аукцион кино и -телевизионных сувениров Entertainment Memorabilia Live Auctio. Итоговая цена артефакта превысила начальную стоимость в четыре раза. Счастливый обладатель топора пожелал остаться неизвестным.

Кроме того, на аукционе были проданы доспехи Рассела Кроу, которые он носил на съемках фильма "Гладиатор".