Капризный сезон: где в Барнауле найти качественную и доступную обувь на осень

Осень – весьма капризное время года, когда к вашим любимым ботинкам или сапогам предъявляются повышенные требования. Слякоть, сырость, грязь – чтобы выдержать все эти испытания, обувь просто обязана быть качественной. Где купить такую в Барнауле?

В ТРЦ "Пионер" – в магазине "Трэйс family"* – пополнение обувного ассортимента. Туфли, ботинки, сапоги, спортивная обувь, а еще сумки и другие аксессуары ждут вас на третьем этаже торгового центра.

Ассортимент нового магазина ориентирован в основном на классику, строгие цвета и простой комфортный дизайн – то, что нужно для повседневной городской жизни. Но есть и смелые, яркие модели для особых случаев или контрастных решений в вашем гардеробе.

Визитная карточка магазина – гибкая ценовая политика. Обувь и аксессуары из натуральной кожи и модели из экокожи (более качественного аналога искусственной кожи) образуют модельный ряд на любой вкус и кошелек. Регулярные поступления новых коллекций позволят вам идти в ногу с мировыми модными тенденциями.

В дополнение к купленной паре обуви рекомендуем сразу присмотреть средства по уходу за обувью и удобные стельки, чтобы покупка радовала вас несколько сезонов! Опытные консультанты помогут вам выбрать сопутствующие товары для ваших обновок.

Самое время побывать в новом магазине "Трэйс family" и побаловать себя красивой и качественной обувью! Ждем вас!

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102в

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*Фэмили – прим. ред.